Após derrota no Dérbi, Ponte Preta tem dois desfalques pela reabilitação na Série B

De ressaca pela derrota no ‘Dérbi Campineiro’, diante do arquirrival Guarani, pelo placar de 1 a 0, a Ponte Preta quer esquecer o quanto antes esse resultado para voltar a se afastar da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. E, por isso, nesta segunda-feira já começou a preparação para o novo desafio.

No próximo sábado, em casa, o time campineiro recebe o Sampaio Corrêa, no Estádio Moisés Lucarelli, às 17h, pela 27ª rodada. Para este jogo, o técnico Pintado tem dois desfalques por suspensão: o zagueiro Matheus Silva e o atacante André.

Os dois levaram o terceiro cartão amarelo no clássico e agora cumprem suspensão automática. Na defesa, a briga pela titularidade ficará entre Edson e Thomás Kayck. Já no ataque, a formação com Elvis, Eliel e Paulo Baya deve ser mantida, já que André começou a última partida no banco de reservas.

Atualmente, a Ponte Preta é a 14ª colocada da Série B com 31 pontos e está quatro pontos à frente da zona de rebaixamento.

