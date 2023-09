Após acesso, Ferroviária enfrenta o Athletic na semifinal da Série D

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2023 - 20:16 Compartilhe

Depois de garantir o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, a Ferroviária continua na sua caminhada rumo ao título da Série D. O time paulista inicia a fase semifinal diante do Athletic-MG, nesta quarta-feira, às 20h, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Este será o primeiro confronto, com o segundo marcado para domingo (10) na Arena Independência, em Belo Horizonte. Não existe vantagem do empate, valendo o placar agregado – saldo de gols dos dois jogos. Os dois clubes já garantiram o acesso à Série C ao lado dos outros dois semifinalistas, Caxias-RS e Ferroviário-CE que fazem o primeiro confronto, na quinta-feira, em Caxias do Sul (RS), e a volta domingo no Ceará.

O clima na cidade é festivo, mesmo porque a Ferroviária disputou a Série C pela última vez em 2002. A expectativa é do estádio ter a presença de cerca de seis mil torcedores. O Athletic é um clube antigo, fundado em 1909, mas é novato no cenário nacional, tendo feito a sua primeira participação na Série D. Em comum entre os dois é que eles têm uma administração sob o regime de SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

Na Ferroviária, o técnico Alexandre Lopes vai ter duas baixas: o zagueiro Mailson, machucado, e o atacante Vitor Barreto, suspenso. Eles serão substituídos, respectivamente, por Gustavo Medina e Marcos Nunes.

Do lado do Athletic, a preocupação do técnico Cícero Júnior está no comando do ataque. Artilheiro do time na competição com sete gols, Brandão saiu lesionado ainda no primeiro tempo do jogo contra o Bahia de Feira e é dúvida para enfrentar a Ferroviária. Adilson Bahia é o substituto mais provável.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias