Aplicativo do Itaú sai do ar; banco afirma trabalhar para restabelecimento

Os aplicativos do Itaú Unibanco estão fora do ar na manhã desta segunda-feira, 7. O problema acontece tanto no aplicativo principal do Itaú quanto no do Iti, banco digital do conglomerado, e na plataforma Itaú Cartões, entre outros.

Ao tentar acessar as plataformas, os usuários recebiam uma mensagem de erro inesperado, e um aviso para que tentassem acessá-las mais tarde.

Procurado, o Itaú disse que trabalha para resolver o problema.

“O Itaú Unibanco informa que está com instabilidade em seus sistemas nesta segunda-feira (7). O banco pede desculpas para clientes e parceiros pelo inconveniente e informa que está trabalhando com urgência para que os sistemas sejam restabelecidos o mais rapidamente possível”, afirmou o banco em nota.

Usuários do Twitter reclamavam, na manhã desta segunda, da indisponibilidade dos serviços. “@Itaú Já tentei várias vezes acessar a minha conta e não consigo, o que está acontecendo???”, dizia uma das postagens.

Outras informavam que o aplicativo do banco estava com problemas desde o domingo, 6.

O Downdetector, ferramenta que compila avisos de falhas em sites e aplicativos, registrava um pico de reclamações sobre o aplicativo do Itaú às 9h22 da manhã de hoje, com mais de 3,8 mil notificações.

No caso do Iti, o pico foi às 9h35, com mais de 700 reclamações.

