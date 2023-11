Apec: Yellen se reúne com ministros das finanças e secretários do Tesouro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/11/2023 - 12:36 Para compartilhar:

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos Janet L. Yellen vai participar da cúpula da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico (APEC), que ocorre de 12 a 17 de novembro em São Francisco, nos EUA. No evento, ela deve se encontrar com os ministros das Finanças e secretários do Tesouro dos países da região, além de se juntar ao presidente Joe Biden em reuniões como parte da delegação dos EUA. Em nota, a comunicação de Yellen destacou que ela busca aprofundar os laços econômicos do seu país na região da Ásia-Pacífico e avançar em prioridades como o aumento no comércio e no investimento, assim como fortalecer a resiliência econômica para enfrentar desafios globais.

No encontro com os ministros das Finanças, que ocorre neste domingo, a secretária Yellen deve destacar que os membros da Apec estão no centro da economia global do século XXI, e que a liderança e envolvimento dos Estados Unidos nos últimos anos resultaram em “progressos econômicos importantes”, disse em nota. Ela também deve liderar discussões sobre áreas-chave de trabalho, incluindo o avanço da economia moderna do lado da oferta, a promoção das finanças sustentáveis ??e o desenvolvimento responsável de ativos digitais.

Na tarde deste domingo, Yellen vai se encontrar, em reuniões separadas, com o ministro das Finanças da China, Lan Fo’an, com a ministra da Indonésia, Sri Mulyani Indrawati, com o secretário de finanças do México, Rogelio Ramirez, e com o tesoureiro Dr. Jim Chalmers, da Austrália.

As sessões com os ministros e tesoureiros estão marcadas para acontecer até segunda-feira, 13. A partir de terça, Yellen vai participar de reuniões como parte da delegação dos EUA, incluindo a reunião bilateral de Biden com o presidente Xi Jinping, da China, na quarta-feira, 15.

