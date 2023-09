Aparentemente, juros seguirão altos por mais tempo que mercado estima, diz dirigente do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2023 - 11:37 Compartilhe

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta segunda-feira, 25, que aparentemente os juros nos Estados Unidos seguirão em nível elevado por mais tempo do que o atualmente estimado pelos mercados. Em entrevista à emissora CNBC, o dirigente considerou que um pouso suave na economia do país “é possível”, mas também admitiu que há “vários riscos” no horizonte.

Com direito a voto nas decisões de política monetária deste ano, Goolsbee também foi questionado sobre o quadro fiscal. E lembrou que agora, em seu papel de dirigente do BC, não cabe a ele opinar sobre a postura fiscal do governo, mas apenas trabalhar com esse quadro.

De qualquer modo, o dirigente lembrou que houve um avanço recente nos gastos fiscais, sem querer se alongar no tema e em suas consequências.

