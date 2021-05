Anvisa: União Química desiste de realizar estudo clínico da Sputnik V no Brasil

A farmacêutica União Química desistiu de realizar estudos clínicos da vacina contra covid-19 Sputnik V no Brasil, informou nesta quinta-feira, 20, em nota, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O pedido de desistência foi encaminhado ao órgão após a empresa não apresentar todas as exigências para dar início aos testes com o imunizante russo.

A Anvisa esclarece, no entanto, que a desistência se refere apenas ao processo de condução do estudo clínico, e não afeta o pedido de uso emergencial da Sputnik V no País.

Em 31 de dezembro de 2020, a União Química encaminhou à Anvisa um pedido de anuência para a realização de estudos da vacina russa no Brasil. A agência, contudo, solicitou à empresa mais documentos e esclarecimentos para dar sequência ao requerimento, alegando desacordo com a legislação sanitária vigente. Os pedidos não foram atendidos pela farmacêutica dentro do prazo legal de 120 dias.

A solicitação de desistência já está publicada no Diário Oficial da União (DOU). A União Química não se pronunciou a respeito da decisão em seus canais oficiais.

