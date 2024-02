António Oliveira se entusiasma com Corinthians em Maringá: ‘Mais fácil trabalhar com vitórias’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/02/2024 - 23:07 Para compartilhar:

A manutenção da invencibilidade e a terceira vitória em quatro jogos sob seu comando deixaram o técnico António Oliveira bastante satisfeito com o time do Corinthians, após a vitória, por 3 a 0, sobre o Cianorte, em Maringá, no jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil.

“Foi uma vitória justa, de qualidade, de uma equipe organizada. Hoje pudemos ter o Wesley como destaque, amanhã poderá ser outro. Estou muito feliz. É mais fácil trabalhar sobre vitórias e esta é dos jogadores, que são abnegados no trabalho, sempre com muita vontade de acertar e aprender”, disse o técnico, em entrevista coletiva.

Apesar da alegria pela vitória, António Oliveira ressaltou que seu trabalho ainda está no começo. “O caminho é longo. Temos de ter calma. Amanhã será outro dia de muito trabalho. Precisamos nos preparar para dar o máximo, como sempre, para obter os três pontos na próxima partida.”

O Corinthians volta a jogar no domingo, às 20 horas, na Neo Química Arena, diante da Ponte Preta, pela décima rodada do Campeonato Paulista. António Oliveira afirmou que Yuri Alberto, que se recupera de lesão, será reavaliado, as chances de o atacante estar em campo são remotas.

