Anitta curte a noite de Miami e mostra vídeo da viagem à Grécia

As férias de Anitta na Grécia chegaram ao fim na última semana e a cantora, que lançou Funk Rave na madrugada de sexta, 23, compartilhou um vídeo no Instagram com os melhores momentos da viagem.

Com o título Quando brasileiros vão a Mykonos, ele mostra Anitta e as amigas pelas ruas e praias da ilha grega, em jantares e festas. E, especialmente, dançando. Na legenda, ela escreveu: “A gente é feliz”.

Depois de se apresentar na final da UEFA Champions League, Anitta tirou férias na Europa com Juliette, Marina Sena, Jade Picon e apareceu também ao lado de Simone Susinn, modelo italiano e ator de 365 Dias.

Anitta publicou ainda alguns stories de seu sábado, com L7Lennon e Vini Jr., entre outros, na noite de Miami.

Ela encerrou seus stories na madrugada desta domingo dizendo: ‘Acho que estou ficando velha’.

Jade Picon: ‘Não quero fazer absolutamente nada’

Neste sábado, 24, Jade Picon fez alguns stories no Instagram e disse que está cansada.

“Saí tanto que não quero fazer nada neste fim de semana. Quero só descansar das férias, treinar e me preparar para trabalhar”, disse ela num dos vídeos. Ela estava a caminho da academia, antes das 9h da manhã.

A ex-BBB Juliette estava em Campina Grande neste sábado, para um talk show em sua terra natal.

