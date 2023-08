Angélica celebrará chegada dos 50 anos com série especial no Globoplay

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2023 - 11:54 Compartilhe

Angélica, que no dia 30 de novembro irá completar 50 anos idade, celebrará a data especial com a estreia de “Angélica: 50 e Tanto”, uma série que será exibida no Globoplay e no GNT. A atração de cinco episódios trará histórias inéditas e momentos marcantes da vida da apresentadora.

“Angélica: 50 e Tanto” tem como objetivo mostrar como a vida de uma das maiores apresentadoras da televisão brasileira.

Cada capítulo terá um tema diferente ligado a uma década da história de Angélica. A produção vao contar com nomes como,Eliana, Xuxa. Anitta, Preta Gil, Fernanda Souza, Paula Lavigne, entre outras artistas.

Angélica celebra projeto nas redes sociais

“Tem alguém acordado aí? Todo aniversário provoca um resgate de lembranças, e em 50 anos, muitas histórias inéditas ainda podem ser compartilhadas, mesmo que os passos dessa jornada tenham sido acompanhados pelos holofotes da fama”, escreveu Angélica em seu Instagram.

“Obrigada à minha equipe amada e por todos envolvidos nesse projeto que está sendo tão especial pra mim”, completou.

A série também terá uma versão reduzida exibida todo domingo no ‘Fantástico’, na TV Globo.

