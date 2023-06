Aneel aprova redução média de 0,31% nas tarifas da Energisa Tocantins

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 10:05 Compartilhe

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou uma redução média de 0,31% nas tarifas dos consumidores atendidos pela Energisa Tocantins. As novas tarifas passam a valer a partir de 4 de julho.

Os efeitos do reajuste serão diferentes para cada classe de consumidores. Para aqueles conectados em alta tensão, como indústrias, o efeito médio será de -0,76%. Já para os conectados em baixa tensão, como os residenciais, a redução média será de 0,19%.

De acordo com a área técnica da agência, as medidas adotadas para mitigação do reajuste totalizaram impacto de -6,89% neste ano, sendo que os créditos tributários de Pis/Cofins a serem devolvidos aos consumidores, que somaram R$ 119,5 milhões, tiveram um efeito de -6,55%.

Apesar do efeito negativo a ser percebido pelos consumidores em 2023, os diretores da agência reguladora manifestaram preocupação com o reajuste a ser aprovado no próximo ano. Isso porque o montante disponível de créditos tributários a serem devolvidos ficará bem abaixo do considerado neste ano.

“Destaquei reajuste negativo, mas vou fazer alerta de que ano que vem a tendência é um reajuste acima da média por conta do componente tarifário. O reajuste do ano que vem já começa com uma correção de 10%, já preocupa”, afirmou o relator do processo, diretor Ricardo Tili.

