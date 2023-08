Android terá recurso de vinculação de dispositivos, semelhante ao Continuity da Apple

O Google tem planos de implementar uma nova funcionalidade no sistema operacional Android, que possibilitará aos utilizadores conectar seus diversos dispositivos Android, de forma similar ao ecossistema Continuity da Apple. Um perito em Android chamado Mishaal Rahman compartilhou informações sobre essa potencial funcionalidade, observando que ela poderá viabilizar a comunicação entre dispositivos Android associados à mesma conta Google.

Isso permitirá a incorporação de recursos como a “Transferência de Chamadas”, que capacitará os utilizadores a alternar entre dispositivos interligados durante chamadas telefônicas. Além disso, o “Compartilhamento de Internet” também é mencionado, sugerindo que esse recurso no Android possa simplificar a configuração imediata de um ponto de acesso pessoal nos dispositivos conectados.

A Apple já possui uma funcionalidade similar chamada “Chamadas Móveis do iPhone”, que possibilita aos utilizadores efetuar e receber chamadas em dispositivos Apple, como Macs e iPads, associados à mesma ID Apple, desde que estejam na mesma rede Wi-Fi do iPhone do utilizador. Contudo, o artigo também destaca que a funcionalidade da Apple não permite que os utilizadores recebam chamadas de outro iPhone.

O artigo indica que a redação na captura de tela fornecida por Rahman, referente à funcionalidade de “Chamadas” do Google, sugere a possibilidade de alternar entre diferentes dispositivos Android, incluindo smartphones. Isso implicaria na capacidade de atender uma chamada em um telefone e transferi-la para outro telefone conectado, como um Pixel Tablet, por exemplo.

Embora somente um anúncio oficial por parte do Google possa confirmar essa funcionalidade, se ela for genuína, pode ser vantajosa para aqueles que necessitam administrar mais de um telefone. Rahman adianta que o menu “Vincular Seus Dispositivos” provavelmente aparecerá nas configurações do dispositivo, em “Configurações > Google > Dispositivos e Compartilhamento”, tão logo a funcionalidade seja oficialmente lançada.

A coluna entrou em contato com o Google que optou por não se posicionar sobre o novo recurso e nem data de lançamento.

