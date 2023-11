Ana Hickmann reaparece nas redes: ‘Vou lutar pelo meu filho, minha vida, meus negócios’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2023 - 15:41 Para compartilhar:

Ana Hickmann reapareceu nas redes sociais, nesta quarta-feira, 15, para agradecer o apoio que tem recebido após denunciar o marido, Alexandre Correa, por violência doméstica e lesão corporal. A apresentadora afirmou, em vídeos postados nos stories do Instagram, que pretende retomar sua vida, lutar pelo filho, Alexandre Jr., de nove anos, e pelos seus negócios.

“Passando aqui pra dizer que agora, pela primeira vez, eu estou olhando um pouco mais as redes sociais, porque eu me afastei, não conseguia olhar notícias, nada”, começou Ana. “Tinha muita verdade, mas também muitas inverdades, muita coisa que estava machucando.”

“E agora que eu estou voltando aqui, devagarinho, queria aproveitar esse espaço e agradecer mais uma vez o apoio de vocês. É muito importante contar com o apoio de todo mundo para a gente continuar tendo coragem, para a gente continuar enfrentando o que vai ter que enfrentar.”

A apresentadora esclareceu, ainda, que não pretende deixar de ser uma pessoa feliz e batalhadora. “Eu sempre fui uma pessoa feliz, batalhadora, guerreira, e não é agora que eu vou parar”, destacou.

Ana Hickmann refletiu sobre as coisas que acontecem na nossa vida e que nos fazem ficar mais fortes. “Eu sou mulher, eu sou mãe e tenho muito orgulho. Vou lutar pelo meu filho, pela minha vida, pelos meus negócios e por todos aqueles que estão do meu lado e me amam de verdade”, finalizou.

O marido de Hickmann, Alexandre Correa, também usou as redes sociais nesta quarta-feira, 15, para se comunicar com o público. Em seu perfil no Instagram – que conta agora com apenas duas publicações, a da nota de esclarecimento sobre o caso e a de hoje -, ele postou uma imagem de Oxóssi (uma divindade das religiões africanas, também conhecida como orixá) e escreveu: “Oxóssi, caçador de uma flecha só. Filho de Oxalá e Yemanjá! Tira a tristeza do meu peito, dá coragem para eu seguir meu caminho em paz e poder ver meu filho!”.

Entenda o caso

Em boletim de ocorrência registrado por Ana Hickmann no último sábado, 11, ela denuncia o marido por violência doméstica e lesão corporal. Em nota divulgada no domingo, 12, ela afirmou ter tido um “desentendimento” com o parceiro. Em outra nota, Correa havia negado a agressão.

À Polícia Civil, a apresentadora contou que Alexandre teria fechado a porta da cozinha contra braço dela e ameaçado dar-lhe uma cabeçada. Após ser atendida no Hospital São Camilo e constatada uma contusão no cotovelo esquerdo, a apresentadora precisou usar uma tipoia.

O caso é investigado pela Delegacia de Itu, onde o casal mora.

Gestos na TV e nas redes sociais

Na segunda-feira, Ana Hickmann apresentou normalmente o programa Hoje em Dia, na Record. E tocou no assunto apenas para agradecer o apoio que vem recebendo. “Ainda não estou pronta para falar a respeito e, assim que eu estiver pronta, um pouco mais forte, eu prometo falar tudo que estiver aqui dentro do meu coração, de verdade, como eu sempre fui com todos”, afirmou, dizendo também que este é um momento difícil para ela, o filho e a família.

Também na manhã de segunda, a apresentadora fez uma homenagem ao filho Alezinho, de 9 anos. “Minha força, minha motivação, o amor da minha vida”, disse Ana sobre o garoto.

Alexandre Correa confessa agressão, mas nega cabeçada, diz site

O marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, confessou as informações registradas pela ex-modelo e apresentadora em boletim de ocorrência no último sábado, 11. Entretanto, negou que tenha dado “cabeçada” na mulher, acusação feita por ela à polícia. As declarações de Alexandre foram feitas ao Splash, site que cobre celebridades no Uol, na segunda-feira, 13.

Ele também admitiu ter mentido ao colunista Leo Dias ao ter sido procurado no sábado e negado a briga com Ana Hickmann.

“Quando eu vi aquela nota, eu entrei em total desespero e neguei. Mentiu? Menti. Ponto. Ou eu omiti o fato? Omiti. Eu estava numa estrada, desesperado, desnorteado. Estava perdido. Falei: ‘meu Deus do céu. Que coisa?’ Desculpa o vocabulário: ‘que cagad* que aconteceu. Por que eu não discuti, por que eu não me levantei da mesa, por que eu não fui para o canto, não fui tomar uma água? Por que eu não fui bater a cabeça na parede. Sei lá. Mas já foi”, afirmou Alexandre.





Ao site ele também diz que o que houve foi uma “desinteligência entre casais” e entrou em pânico com a exposição do escândalo e possibilidade de ser preso. “A única coisa que não procede é a situação de cabeçada. Isso não existe”, afirmou. E disse ainda não haver histórico de agressões contra a apresentadora.

O Estadão tentou contato com Ana Hickmann, mas não teve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Quem é Alexandre Correa?

Carioca, Correa, de 51 anos, é empresário e, em parceria com Ana, administra a Hickmann Serviços Ltda, que tem sede em São Paulo, e licencia a marca da apresentadora em produtos como óculos, esmaltes, bolsas, sapatos, jeans e produtos de beleza. A empresa também gerencia a carreira da apresentadora.

Quando Ana estreou na TV, em 2004, a figura de Correa passou a ser conhecida pelo público por sempre estar na companhia da mulher. Falante, o empresário também fez fama nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, Correa tem mais de 1 milhão de seguidores. O empresário costuma postar fotos e vídeos em família, além de opiniões sobre diferentes assuntos, como futebol e o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

No final de 2020, Correa revelou que estava com câncer no pescoço. O tumor, segundo ele, estava localizado embaixo do maxilar e na base do crânio. Na época, ele passou por um cirurgia e por sessões de radio e quimioterapia em um hospital em São Paulo.

Correa disse que havia decidido tornar o caso público porque já havida sido reconhecido na área de oncologia do hospital Albert Einstein e “por conta da aparência da gente, que começa a tomar ares de quem está em tratamento para câncer”, disse em vídeo. “Os que gostam de mim, torçam por mim. Os que não gostam, marreta, comemora”, completou. Meses depois, Correa divulgou que estava curado da doença.

Há quanto tempo Ana Hickmann e Alexandre Correa estão juntos?

Ana e Correa se conheceram na adolescência. Eles estão juntos há 25 anos e têm um filho, Alexandre, de nove anos. Os dois se casaram após oito meses de namoro, quando Ana tinha 16 anos. Logo em seguida, o casal viajou para França, onde Ana foi atuar como modelo, carreira que ela seguiu até o início dos anos 2000, no Brasil e em diferentes países do mundo.

