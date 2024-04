American Express amplia lucro, receita e provisões de crédito no 1º trimestre de 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/04/2024 - 9:06 Para compartilhar:

A American Express informou lucro líquido de US$ 2,4 bilhões no primeiro trimestre de 2024, ou de US$ 3,33 por ação. O resultado foi mais de 30% maior que o de igual período de 2023, quando a empresa de serviços financeiros teve lucro líquido de US$ 1,8 bilhão, ou de US$ 2,40 por ação. Também foi superior à projeção de analistas ouvidos pela FactSet, que previam lucro por ação de US$ 2,95.

A Amex, como é conhecida, registrou receita de US$ 15,80 bilhões, 11% a mais que a de US$ 14,23 bilhões um ano atrás. A cifra mais recente veio praticamente em linha com a estimativa de US$ 15,79 bilhões.

As provisões consolidadas para perdas de crédito foram de US$ 1,3 bilhão, ante US$ 1,1 bilhão do primeiro trimestre de 2023. Segundo comunicado da Amex, o aumento refletiu maiores baixas líquidas, parcialmente compensadas por um menor acúmulo de reservas líquidas de US$ 148 milhões, em comparação com um acúmulo de reservas líquidas de US$ 320 milhões há um ano.

Após a divulgação do balanço, a ação da Amex oscilou e caía 1,44% no pré-mercado em Nova York, por volta das 8h45 (de Brasília).