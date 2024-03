Alinne Moraes publica topless e é notificada em rede social

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/03/2024 - 11:14 Para compartilhar:

Alinne Moraes atualizou o feed do Instagram na última sexta-feira, 29, com um topless. Na imagem, a atriz cobre partes dos seios somente com o cabelo. O conteúdo, entretanto, violou as diretrizes da rede social.

Após a publicação, Alinne foi notificada pelo Instagram e expôs a mensagem da plataforma, demonstrando não se importar com o aviso.

A atriz contou a situação na legenda da imagem: “2 minutos no feed e o Instagram acabou de avisar: ‘Esta publicação pode limitar o alcance da sua conta para não seguidores. Talvez sua publicação não siga nossas Diretrizes de Recomendações. Isso pode impactar o alcance da sua conta no Reels, nas recomendações do Feed, na seção Explorar, na pesquisa ou nas sugestões de contas para não seguidores”.

No Story da rede social, ela ainda compartilhou um print da notificação. Mesmo com o aviso da plataforma, Alinne mantém a imagem publicada no feed.

