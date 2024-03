Alcaraz vence Marozsán e vai enfrentar Zverev nas quartas em Indian Wells; Sinner avança

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/03/2024 - 0:31 Para compartilhar:

Prevenido pela eliminação de Novak Djokovic, o tenista espanhol Carlos Alcaraz não deu margem para surpresas e avançou às quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells ao derrotar o húngaro Fábián Marozsán nesta terça-feira (12).

Alcaraz, número 2 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-3, em uma hora e 17 minutos na quadra central.

O espanhol continuará sua defesa do título de Indian Wells enfrentando na próxima fase o alemão Alexander Zverev, seu algoz em janeiro no Aberto da Austrália.

Nesta terça-feira, o jovem murciano acertou contas com Marozsán, que no ano passado surpreendeu ao eliminá-lo no Masters 1000 de Roma, quando Alcaraz já tinha a garantia de ser o número 1 do mundo e o húngaro ocupava então o 135º lugar.

“Eu estava nervoso antes do jogo, não vou mentir”, admitiu Alcaraz. “No ano passado não sabia muito sobre Fábián. Só tinha visto algumas das suas melhores jogadas”.

“Hoje conheci melhor o jogo dele e sabia o que tinha que fazer desde o início até a última bola. E, claro, joguei melhor do que em Roma”, destacou.

Com esta vitória, o espanhol acerta contas com Marozsán, que no ano passado o eliminou do Masters 1000 de Roma, quando Alcaraz era número 1 do mundo e o húngaro era o 135º.

Djokovic, que atualmente ocupa o topo do ranking da ATP, caiu na segunda-feira para o italiano Luca Nardi, número 123 do mundo.

“Vi o jogo, o que achei estranho”, disse Alcaraz à imprensa sobre a eliminação do croata. “Todos sabemos o nível que Djokovic tem, como joga nos momentos mais complicados e ontem vimos um Djokovic que cometeu mais erros do que o necessário. E obviamente devemos dar crédito ao Luca, que não teve medo e buscou a vitória”.

“Além disso, não foco no torneio ou nos jogos de forma diferente porque Djokovic perdeu”, garantiu. “Quero vencer o torneio independentemente de Djokovic estar presente no torneio ou não”.

Com isso em mente, Alcaraz não perdeu a concentração e conseguiu 22 bolas vencedoras na partida, a última delas um voleio que garantiu a vitória para seguir na defesa do título e avançar pela terceira vez consecutiva às quartas de final em Indian Wells.

– A revanche –

Nas quartas de final pela terceira vez consecutiva em Indian Wells, Alcaraz enfrentará um conhecido rival, Alexander Zverev, com quem já duelou quatro vezes no ano passado.

O alemão domina o confronto direto com o espanhol (5-3) com uma última vitória marcante em janeiro nas quartas de final do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.

“Se eu jogar contra Zverev, obviamente vamos tentar melhorar as coisas que fiz de errado na Austrália, jogar no nosso nível e não deixá-lo dominar a partida”, disse Alcaraz à imprensa pouco antes de o alemão garantir a classificação.

Zverev, sexto cabeça-de-chave, se recuperou do primeiro set contra o australiano Alex De Minaur (décimo), até derrotá-lo por 5-7, 6-2 e 6-3.

“Sou o pior jogador com vento”, disse Zverev sobre as condições desta terça-feira no deserto da Califórnia. “Você não sente seus golpes. Mas eu consegui e encontrei um jeito, isso é o mais importante”.





– Sinner vence Shelton –

Invicto há 15 partidas, o italiano Jannik Sinner venceu com autoridade o canhoto americano Ben Shelton com parciais de 7-6 e 6-1.

O campeão do Aberto da Austrália e do ATP 500 de Roterdã teve um final de primeiro set agitado. Ele conseguiu o primeiro set point com 5-4 quando sacava, mas Shelton se salvou com uma dose de sorte, ajudado pela rede.

Mas apesar de seus erros e da decisão da parcial ter ido para o tie break, Sinner não se deixou abalar. Mais sólido, concluiu o set com um smash e comemorou intensamente.

O italiano de 22 anos, número 3 do mundo, superou o 16º e a pressão do público americano na sessão noturna e venceu o segundo set sem dificuldades.

Ele enfrentará nas quartas-feira o tcheco Jiri Lehecka, que derrotou o grego Stefanos Tsitsipas (6-2, 6-4).

— Resultados desta terça-feira do ATP de Indian Wells:

– Oitavas de final (simples masculino):

Jirí Lehecka (CZE/N.32) x Stefanos Tsitsipas (GRE/N.11) 6-2, 6-4

Carlos Alcaraz (ESP/N.2) x Fábián Marozsán (HUN) 6-3, 6-3

Alexander Zverev (ALE/N.6) x Alex De Miñaur (AUS/N.10) 5-7, 6-2, 6-3

Jannik Sinner (ITA/N.3)) x Ben Shelton (EUA/N.16) 7-6, 6-1





gbv/cl/cb/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias