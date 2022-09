Alcaraz supera Cilic e vai às quartas de final do US Open

Em uma batalha de cinco sets, o tenista espanhol Carlos Alcaraz derrotou o croata Marin Cilic e se classificou para as quartas de final do US Open.







Alcaraz, de 19 anos, fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 6-4, 3-6, 6-4, 4-6 e 6-3, em três horas e 53 minutos de partida.

Cilic, campeão em Flushing Meadows em 2014, colocou Alcaraz contra as cordas quando forçou o quinto set e saiu na frente com uma quebra de serviço, mas o espanhol resistiu à pressão para sair vitorioso do Arthur Ashe Stadium.

“Acreditei em mim mesmo, foi bastante difícil”, reconheceu o espanhol. “Fiquei com um ‘break’ abaixo no quinto set. Foi difícil virar depois de perder o quarto”.

Recordista de vitórias na temporada (48), Alcaraz sonha em conquistar em Nova York seu primeiro troféu de Grand Slam na carreira, o que também o colocaria na liderança do ranking da ATP.

Ele se tornará número 1 do mundo caso chegue à final do US Open ou se o norueguês Casper Rudd for eliminado até a semifinal.

Caso nenhum dos dois chegue à decisão, Rafael Nadal voltará ao topo do circuito, apesar da eliminação nas oitavas para o americano Francis Tiafoe.

Alcaraz, número 4 do mundo, lutará por uma vaga nas semifinais do US Open contra outra das novas joias do circuito, o italiano Jannik Sinner, de 21 anos.

“É um grande jogador, um adversário muito duro. Terei que estar pronto para a batalha”, disse o espanhol sobre seu próximo adversário.

Sinner se garantiu nas quartas ao bater o bielorrusso Ilya Ivashka, também por 3 sets a 2.

Com a classificação de Matteo Berrettini no domingo, a Itália contará pela primeira vez com dois representantes entre os oito melhores do US Open.

Sinner e Alcaraz já se enfrentaram duas vezes neste ano, com duas vitórias do italiano: nas oitavas de final de Wimbledon e na final do ATP 250 de Umag.

