Alcaraz quebra invencibilidade de Sinner e volta à final de Indian Wells

O tenista espanhol Carlos Alcaraz se classificou para a final do Masters 1000 de Indian Wells ao bater neste sábado (16) Jannik Sinner, que sofreu sua primeira derrota na temporada.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 1-6, 6-3 e 6-2, em mais um emocionante entre duelo dois dos principais nomes da nova geração do tênis, que ficou paralisado por três horas devido à chuva no início do primeiro set.

O espanhol, que no domingo fará sua primeira final desde agosto do ano passado, interrompeu uma sequência de 16 vitórias de Sinner e impediu o italiano de ultrapassá-lo na segunda posição do ranking da ATP, que segue com Novak Djokovic no topo.

“Eu me mantive forte mentalmente, que é uma parte muito importante para encarar este tipo de jogo, especialmente contra alguém que está jogando um tênis incrível”, disse Alcaraz após a partida.

“Os jogos com Jannik são sempre especiais”, acrescentou. “Sabemos que temos que jogar no nosso maior nível para vencer”.

Alcaraz, de 20 anos, terá a chance de ser o primeiro campeão por dois anos seguidos em Indian Wells desde que Djokovic emendou três títulos consecutivos entre 2014 e 2016.

– Alcaraz vira para vencer –

O jogo foi interrompido apenas 17 minutos depois do início por conta da chuva. A paralisação durou três horas e, após o reinício, Sinner conseguiu a primeira quebra com uma dupla falta de Alcaraz para fazer 3-1.

Imponente no fundo da quadra, o italiano venceu os três games seguintes e fechou a primeira parcial em apenas 37 minutos de jogo.

Alcaraz foi para o descanso com apenas uma bola vencedora e cinco erros não forçados, mas foi recuperando a confiança no início do segundo set.

O espanhol encontrou algumas brechas e conseguiu quebrar o serviço de Sinner pela primeira vez para fazer 3-1. Depois, manteve o saque e empatou a partida.

No set decisivo, Alcaraz voltou a ser o primeiro a conseguir uma quebra e Sinner começou a sentir o punho direito após sofrer uma queda, o que o levou a não oferecer mais tanta resistência.

Depois de quebrar o serviço do italiano pela segunda vez e fazer 4-1, Alcaraz só precisou confirmar mais dois games de serviço para selar a vitória.

“Estou muito feliz com as coisas que fiz. Mudei um pouco o meu estilo, voltei mais atrás e funcionou muito bem. Estou muito feliz por vencer o Jannik e estar novamente na final”, comemorou o espanhol após vitória.

