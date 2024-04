AIEA convoca reunião extraordinária sobre central nuclear ucraniana

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/04/2024 - 16:57 Para compartilhar:

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) anunciou, nesta terça-feira (9), que sua junta de governadores vai se reunir dentro de dois dias a pedido de Ucrânia e Rússia, que se acusam mutuamente de atacar a central nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa.

A reunião foi convocada para a próxima quinta-feira, em Viena, “após o recebimento de duas cartas distintas, de Rússia e Ucrânia”, informou a agência da ONU. O presidente da junta, Holger Martinsen, disse que levou em conta “o caráter urgente dos pedidos”, segundo nota confidencial consultada pela AFP.

Em sua carta de ontem, a Rússia solicita uma reunião devido a “ataques recentes e provocações das forças armadas ucranianas contra a central”. Já a Ucrânia cita a situação em que se encontra após a invasão de Moscou e “suas implicações em termos de segurança”.

A área da central nuclear de Zaporizhzhia, situada no sul da Ucrânia e ocupada pela Rússia desde março de 2022, foi alvo de bombardeios com drones no último domingo e segunda-feira, segundo a administração instalada por Moscou. A AIEA, que tem uma equipe de especialistas no local, confirmou os ataques, mas não os atribuiu a nenhum dos dois lados.

A agência informou hoje que houve uma explosão após um novo ataque com drone. Seu diretor-geral, o argentino Rafael Grossi, pediu o fim dos ataques, que chamou de “irresponsáveis e perigosos”.

