Agência espacial russa relata vazamento de líquido na ISS

A agência espacial russa informou, nesta segunda-feira (9), que foi detectado um vazamento de líquido de refrigeração no segmento russo da Estação Espacial Internacional (ISS), embora tenha esclarecido que não representa perigo para a tripulação ou para o laboratório orbital.

“O módulo Nauka, do segmento russo da ISS, sofreu um vazamento de líquido de refrigeração do circuito do radiador externo [de reserva], que foi entregue à estação em 2012”, informou a Roscosmos no Telegram.

A agência russa acrescentou que “nada ameaça a tripulação e a estação”. “O circuito principal de controle térmico do módulo está funcionando normalmente, garantindo condições confortáveis na área habitável do módulo”, esclareceu.

O setor espacial russo, historicamente um dos orgulhos do país, tem enfrentado dificuldades nos últimos anos, incluindo falta de financiamento, falhas em missões e escândalos de corrupção.

