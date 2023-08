Agência Espacial Japonesa lança nave não tripulada para a Lua na noite deste domingo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2023 - 15:43 Compartilhe

Depois do pouso bem sucedido da missão indiana Chandrayaan – 3 na Lua, os olhos do mundo se voltam agora para a missão japonesa, cujo lançamento está marcado para a noite deste domingo, 27, no horário de Brasília. A missão da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (Jaxa) é a Smart Lander for Investigating Moon (SLIM).

De acordo com informações enviadas à imprensa, o módulo de pouso será lançado a partir do Centro Espacial de Tanegashima, no Japão. O principal objetivo da missão lunar japonesa é demonstrar novas técnicas mais apuradas de alunissagem, com um módulo de pouso menor e mais leve, o que deve ajudar a tornar mais fácil o pouso em áreas consideradas mais complexas.

Até hoje, os locais de pouso lunar das naves precisam ser escolhidos meticulosamente para garantir uma alunissagem segura. No último dia 20, o módulo de alunissagem da nave espacial russa Luna-25 colidiu com a Lua depois de girar em uma órbita descontrolada.

Além de testar pousos mais seguros, a missão japonesa vai testar tecnologias fundamentais para a exploração em ambientes de baixa gravidade e ainda investigar as origens da Lua.

Se a missão cumprir seus objetivos, vai ajudar os cientistas a planejar pousos nos lugares considerados mais importantes e não nos mais fáceis. Isso também deve ajudar em futuros pousos em outros planetas.

A nave japonesa tem um radar de pouso para navegação e detecção de obstáculos. Ela leva ainda uma câmara e um laser que vão conduzir tarefas específicas para garantir um pouso seguro.

O lançamento da missão japonesa poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal da Agência Especial Japonesa no YouTube. (https://youtu.be/3TTTJ20iRbs).

A decolagem está programada para 21h26 deste domingo, no horário de Brasília, mas a transmissão ao vivo no canal da agência terá início cerca de meia hora antes.

