Ações que transformam vidas

Há duas importantes características que moldam a identidade dos nordestinos: a força de vontade e a capacidade de superar desafios. E acreditando na inclusão social e produtiva de quem luta para transformar nossa Região, o Banco do Nordeste trabalha para promover o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável e cidadã.

Os programas de microcrédito produtivo e orientado, Crediamigo e Agroamigo Banco do Nordeste, são meios de realização de sonhos e transformação de vidas. Ao adotarem uma metodologia que democratiza o acesso ao crédito para empreendedores formais e informais, da camada da população de baixa renda, da cidade e do campo, e por atuarem como fortes instrumentos de redução das desigualdades sociais e de geração e manutenção de emprego e renda, eles se tornaram referências mundiais em microfinanças.

Sob a orientação do presidente Lula, nossa meta é ampliar ainda mais o alcance dos dois programas nos nove estados do Nordeste e no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo para levar mais oportunidades aos que mais precisam.

Neste momento, celebramos os 25 anos do Crediamigo, programa destinado ao público urbano, com maioria dos beneficiários operando no setor informal da economia, e os 18 anos do Agroamigo, voltado à agricultura familiar. Crediamigo e Agroamigo partilham experiências inovadoras de financiamento, sem exigência de garantias reais, dentro de um modelo sustentável, com oferta de crédito produtivo, orientado e acompanhado, conforme a atividade econômica.

Ao longo de suas histórias, os programas alcançaram cifras expressivas. O Crediamigo ultrapassou a marca de sete milhões de clientes apoiados, com a realização de mais de 55 milhões de operações de crédito e desembolsos da ordem de R$ 113 bilhões. O Agroamigo, por sua vez, desde a sua criação até junho de 2023, registra mais de 2,8 milhões de agricultores familiares atendidos. Eles receberam recursos da ordem de R$ 29,34 bilhões, em quantidade superior a sete milhões de operações de crédito.

As ações vão além dos números e dos valores contratados. Nossos programas de microcrédito apoiam iniciativas de educação financeira e orientação para negócios, fortalecendo os laços sociais entre empreendedores e dentro das comunidades. No Crediamigo, em torno de 70% dos beneficiários são mulheres e, no Agroamigo, o público feminino chega a 50% dos clientes atendidos. No Agroamigo, três em cada quatro clientes estão no Semiárido, onde são estimuladas soluções de incorporação de tecnologias rurais e produção ambientalmente responsável.

É tempo de reconhecer e celebrar as conquistas, mas, principalmente, de reforçar o papel do Banco do Nordeste como principal agente de fomento e executor de políticas públicas, contribuindo diretamente para a mitigação da pobreza em sua área de abrangência. É tempo também de olhar para frente e de agradecer a todos os parceiros desta longa caminhada dos programas Agroamigo e Crediamigo. E aqui reafirmamos o compromisso de continuar trabalhando para transformar vidas, por meio de nossos programas de microfinanças, e ampliar oportunidades e instrumentos de desenvolvimento de nossa região.

Paulo Henrique Saraiva Câmara, economista, ex-governador de Pernambuco e Presidente do Banco do Nordeste do Brasil (BNB).

