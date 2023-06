ABC e Chapecoense empatam e seguem na zona de rebaixamento da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/06/2023 - 23:53 Compartilhe

Em duelo direto contra a zona de rebaixamento, ABC e Chapecoense ficaram no empate por 1 a 1 nesta sexta-feira à noite, no estádio Frasqueirão, em Natal, na abertura da 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, ambos os times seguem na zona da degola. A Chapecoense, que ainda não venceu desde o retorno do técnico Gilmar Dal Pozzo, ocupa a 17ª posição, com dez pontos, assim como o Londrina, no 16º lugar. O ABC é o lanterna, com apenas seis pontos.

O primeiro tempo foi digno do que os dois times estão apresentando no torneio. Com pouca inspiração, praticamente não criaram no ataque. O ABC até esboçou uma pressão inicial, mas não demorou para a Chapecoense equilibrar a partida, muito truncada.

A única oportunidade de gol da Chapecoense ocorreu aos 11 minutos. Richard arriscou de longe e mandou para fora. O ABC, por outro lado, ficou mais perto de marcar. Aos 29, o time potiguar chegou a acertar a trave do goleiro João Paulo, mas o 0 a 0 persistiu.

O panorama do segundo tempo não mudou. O ABC teve uma leve superioridade e teve um pênalti marcado após choque entre Fábio Lima e o goleiro João Paulo. Aos 13, Thonny Anderson bateu com categoria para fazer 1 a 0.

O jogo ficou lento e tudo indicava que o ABC sairia com a vitória, mas a Chapecoense resolveu reagir e decretou a igualdade aos 43. João Paulo lançou para Alisson Farias mandar para o fundo das redes.

Na próxima rodada, a Chapecoense enfrenta o Criciúma no dia 24 de junho, às 17h, na Arena Condá, em Chapecó (SC). No dia seguinte (25), às 11h, o ABC visita o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

FICHA TÉCNICA:

ABC 1 X 1 CHAPECOENSE

ABC – Wellington; Richardson, Afonso, Habraão e Jhonnathan (Romário); Wallace (Wellington Reis), Ramon e Thonny Anderson; Fábio Lima (Gustavo Hebling), Felipe Garcia (Welliton) e Maycon Douglas (Bruno Lima). Técnico: Allan Aal.

CHAPECOENSE – João Paulo; Ronei (Neto), Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas e Mancha; Pablo Siles (Dudu Vieira), Gustavo Cazonatti (Giovanni Pavani) e Bruno Vinícius; Felipe Ferreira (Lucas Alves), Alisson Farias e Richard (Maxwell). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS – Thonny Anderson (pênalti), aos 13, e Alisson Farias, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ramon (ABC); Bruno Vinícius, Felipe Ferreira, Mancha e Pablo Siles (Chapecoense).

ÁRBITRO – Jonathan Antero Silva (RO).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).

