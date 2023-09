A luz azul de telefones, tablets e TVs pode induzir a puberdade precoce, diz estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 26/09/2023 - 2:36 Compartilhe

O tempo excessivo de tela pode estar tirando mais atenção das crianças do que sua atenção.

Pela primeira vez, pesquisadores na Turquia demonstraram que a exposição à luz azul pode acelerar o início da puberdade em ratos machos, demonstrando uma ligação potencial entre ecrãs de dispositivos inteligentes e o desenvolvimento na primeira infância.

Uma equipe conjunta da Universidade de Gazi e do Hospital Municipal de Bilkent, em Ancara, apresentou seu trabalho na 61ª Reunião Anual da Sociedade Europeia de Endocrinologia Pediátrica em Haia, bem como publicado recentemente em Frontiers in Endocrinology .

As novas descobertas seguem o estudo anterior sobre a exposição à luz azul em ratas, onde também foi observada puberdade precoce.

“Pela primeira vez, encontramos uma relação direta entre a exposição à luz azul e a puberdade precoce em ratos machos”, disse o pesquisador principal, Dr. Aylin Kılınç Uğurlu, do Bikent City Hospital. “Nossas descobertas estão alinhadas com nosso trabalho anterior em ratas, que também mostrou efeitos semelhantes, proporcionando assim uma visão mais abrangente de como a luz azul pode influenciar a puberdade tanto em ratos machos quanto em fêmeas.”

Dezoito ratos machos, com 21 dias de idade, foram divididos igualmente em três grupos – dois dos quais receberam seis ou 12 horas de exposição à luz azul, enquanto um terceiro, o grupo controle, manteve um ciclo claro-escuro de 12 horas sem nenhuma exposição. exposição à luz azul de dispositivos.

Os investigadores observaram os primeiros sinais de puberdade “significativamente mais cedo” em ratos machos expostos à luz azul, em comparação com o grupo de controlo.

“Quero enfatizar que este é um estudo em ratos e os resultados diretos não podem ser interpretados em humanos. No entanto, fornecemos uma base experimental para investigar melhor as consequências para a saúde do tempo cada vez maior de tela na sociedade moderna”, observou Uğurlu em um comunicado à imprensa .

Os pesquisadores esperam continuar o estudo atual sobre a exposição à luz azul em ratos para melhor “compreender seus efeitos a longo prazo nos danos aos órgãos reprodutivos e na fertilidade”, disse Uğurlu. “Em última análise, esta investigação poderá levar a medidas preventivas e contribuir para o discurso contínuo sobre como os estilos de vida modernos afectam o desenvolvimento fisiológico e a saúde a longo prazo.”

Num mundo que gira em torno do acesso a dispositivos inteligentes, os especialistas estão cada vez mais preocupados com os efeitos desta tecnologia agora omnipresente — especialmente o impacto sobre os jovens.

Já se sabe que a luz azul perturba o ritmo circadiano ao suprimir a produção do hormônio do sono melatonina, atrasando assim o início do sono e estimulando dias mais tontos. Para os adolescentes, em particular, a falta de sono pode manifestar-se como dificuldades académicas e mais problemas emocionais . Os resultados sugerem que os jovens necessitam de mais estratégias rotineiras e de intervenção em torno do uso de dispositivos inteligentes.

