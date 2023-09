11 de setembro: não era Dragon Ball; veja qual era a programação da Globo no dia do atentado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/09/2023 - 11:58 Compartilhe

O atentado contra as Torres Gêmeas e o Pentágono, nos Estados Unidos, completa 22 anos nesta segunda-feira, 11. Aqui no Brasil, algumas pessoas acham que estava passando o desenho animal “Dragon Ball” no momento do ataque, mas essa não era a programação da TV Globo.

🚨VEJA: Essa era a programação da TV Globo na manhã dos atentados terroristas do 11 de setembro de 2001. Você se lembra? pic.twitter.com/a9vRG1tK3B — CHOQUEI (@choquei) September 11, 2023

O que aconteceu:

Um vídeo, divulgado no X (antigo Twitter), mostra que naquela manhã estava sendo transmitido o desenho “Mickey e Donald”;

De repente, a programação foi interrompida pelo primeiro plantão do dia, que exibiu uma das torres atacada;

Depois, retornou para o desenho “Bambuluá”. Cerca de três minutos mais tarde, a programação foi novamente interrompida e não voltou mais, pois a grade da TV Globo ficou voltada apenas para a repercussão do atentado.

