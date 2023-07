Zverev volta a uma final ao derrotar francês Arthur Fils no ATP 500 de Hamburgo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/07/2023 - 15:39 Compartilhe

O tenista alemão Alexander Zverev, número 19 do mundo, derrotou neste sábado (29) o jovem francês Arthur Fils (71º) e se classificou para a final do ATP 500 de Hamburgo, sua primeira decisão em mais de um ano.

Zverev fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 26 minutos.

Na final, que será disputada no domingo, o alemão vai enfrentar o sérvio Laslo Djere (57º), que pouco antes tinha passado pelo chinês Zhizhen Zhang (79ª).

Zverev segue retomando seu melhor nível no saibro desde que sofreu uma grave lesão no tornozelo nas semifinais de Roland Garros no ano passado.

Sua última final foi no Masters 1000 de Madrid de 2022, em que foi derrotado pelo espanhol Carlos Alcaraz.

O alemão também vai tentar conquistar seu primeiro título desde a vitória no ATP Finals de 2021, em Turim.

— Resultados deste sábado no ATP 500 de Hamburgo.

. Simples masculino (semifinais):

Laslo Djere (SRB) x Zhizhen Zhang (CHN) 6-3, 6-2

Alexander Zverev (ALE) x Arthur Fils (FRA) 6-2 6-4

tmn/iga/mcd/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias