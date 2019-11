Zverev vence Nadal com facilidade no ATP Finals

O alemão Alexander Zverev venceu com autoridade o espanhol Rafael Nadal na estreia do número 1 do tênis mundial no ATP Finals nesta segunda-feira em Londres.

Zverev, número 7 do ranking da ATP e atual campeão do torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada, venceu por 6-2 e 6-4 em uma hora e 24 minutos de jogo.

Na imponente O2 Arena de Londres, Nadal, que voltava às quadras após sua ausência em Paris-Bercy, não teve chance contra Zverev que se mostrou infalível com seu serviço e implacável com um repertório de golpes que beiraram a perfeição.

A partida ficou igualada apenas nos quatro primeiros games, onde os dois jogadores confirmaram seus serviços.

Mas o alemão quebrou o serviço de Nadal no quinto game e emendou seis games seguidos, que fizeram com que fechasse o primeiro set (6-2) e ficasse com uma vantagem no segundo (2-0).

O número 1 lutou e tentou pressionar o adversário, mas Zverev manteve a vantagem fechando o segundo set em 6-4.

Nadal tem agora a obrigação de vencer Tsisipas e Medvedev para tentar avançar às semifinais de um torneio que pode garantir que ele termine a temporada como número 1.

– Tsitsipas vence –

Na outra partida do ‘grupo André Agassi’, o grego Stefanos Tsitsipas, número 6 do mundo, venceu pela primeira vez em sua carreira o russo Daniil Medvedev (N.4), por 7-6 (7/5) e 6-4.

Tsitsipas, de 21 anos, havia perdido os cinco confrontos contra Medvedev, de 23, uma das grandes revelações da temporada 2019.

Em um duelo de alto nível técnico, em que os break-points foram poucos, Tsitsipas se mostrou mais preciso nos momentos chave, especialmente no ‘tie break’ que decidiu o primeiro set.

Os dois destros de grande envergadura, 1,93 metros para o grego e 1,98 para o russo, continuaram confirmando seus serviços no segundo set.

Mas depois de três break-points não aproveitados, Tsitsipas acabou acertando um e em seguida finalizou o duelo em seu primeiro match-point.

jw-kau/mcd/aam