Zverev vence Klein no super tie-break e vai à 3ª fase do Aberto da Austrália

O número 6 do mundo, Alexander Zverev, se classificou no super tie-break do quinto set depois de ficar em desvantagem de 2 sets a 1, vencendo com parciais de 7-5, 3-6, 4-6, 7-5 (7/6) e 7-6 (10/7), o eslovaco Lukas Klein, pela segunda fase do Aberto da Austrália, nesta quinta-feira (18).

Poucos minutos antes, Zverev chegou a ficar a dois pontos da derrota, quando o placar indicava 6-5, 40-A em seu saque. Ele acabou vencendo após quatro horas e meia de duelo.

“Fui em grande parte um espectador da partida, era ele quem tinha a iniciativa. Ou ele acertava os winners, ou cometia o erro”, admitiu o atual campeão olímpico. “O que eu estava pensando? O fato de haver um vôo direto às onze horas da noite…”.

Na terceira rodada, o alemão enfrentará o jovem americano de 19 anos Alex Michelsen, 91º do mundo.

No início da semana, a justiça alemã indicou que o seu julgamento por suposta violência doméstica contra uma ex-namorada será a partir de 31 de maio, em Berlim.

Assim como Zverev, o número 11 do mundo o norueguês Casper Ruud chegou à segunda rodada no último minuto no super tie-break, derrotando o australiano Max Purcell (45º) com parciais de 6-3, 6-7 (5/7), 6-3 , 3-6 e 7-6 (7/10).

O britânico Cameron Norrie também passou por um sufoco e precisou de cinco sets para vencer de virada o italiano Giulio Zeppieri, com parciais de 3-6, 6-7 (4/7), 6-2, 6-4, 6-4.

— Resultados do Aberto da Austrália:

. Simples masculino (2a rodada):

Alexander Zverev (ALE/N.6) x Lukas Klein (SVK) 7-5, 3-6, 4-6, 7-5 (7/6), 7-6 (10/7)

Alex Michelsen (EUA) x Jirí Lehecka (CZE/N.32) 4-6, 6-3, 6-4, 6-4

Cameron Norrie (GBR/N.19) x Giulio Zeppieri (ITA) 3-6, 6-7 (4/7), 6-2, 6-4, 6-4

Casper Ruud (NOR) x Max Purcell (AUS) 6-3, 6-7 (5/7), 6-3 , 3-6 e 7-6 (10/7)

