Zverev vence Fearnley e vai às oitavas do Aberto da Austrália

O número 2 do mundo, Alexander Zverev, conquistou sua vaga nas oitavas de final do Aberto da Austrália nesta sexta-feira (17) ao derrotar o britânico Jacob Fearnley (92º) em três sets, pela 3ª rodada do torneio.

Duas vezes finalista em Grand Slams (US Open de 2020 e Roland Garros de 2024), o alemão de 27 anos venceu com parciais de 6-3, 6-4 e 6-4 o tenista que havia eliminado o australiano Nick Kyrgios na 1ª rodada e que disputava pela segunda vez em sua carreira um torneio major.

Zverev elogiou seu adversário após a partida. “Ele é um jogador incrível. Passou por todas as etapas, foi para o tênis universitário, para o Challenger e agora está no Big Tour disputando a terceira rodada de um Grand Slam. Enorme respeito por ele. Ele está só melhorando”.

O triunfo desta sexta-feira foi o terceiro consecutiva para Zverev em três rodadas em Melbourne, após vencer sem dificuldades o francês Lucas Pouille (103º) e o espanhol Pedro Martinez (44º).

Foi também a 28ª vitória de Zverev no Aberto da Austrália, o que o coloca a apenas uma de seu compatriota Boris Becker.

O alemão enfrentará nas oitavas de final o vencedor do duelo 100% francês entre Ugo Humbert (14º) e Arthur Fils (21º), marcado para o final do dia em Melbourne.

Alexander Zverev, medalhista de ouro dos Jogos de Tóquio (2021) e duas vezes vice-campeão do Grand Slam, chegou às semifinais do Aberto da Austrália em duas ocasiões: em 2020 e 2024.

— Jogos desta sexta-feira do Aberto da Austrália:

. Simples masculino – 3ª rodada:

Carlos Alcaraz (ESP/N.3) x Nuno Borges (POR) 6-2, 6-4, 6-7 (3/7), 6-2

Tommy Paul (EUA/N.12) x Roberto Carballés Baena (ESP) 7-6 (7/0), 6-2, 6-0

Alexander Zverev (ALE/N.2) x Jacob Fearnley (GBR) 6-3, 6-4, 6-4

dga/ole/aam