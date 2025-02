Zverev sofre, mas vence batalha com dois tie-breaks e avança às quartas do Rio Open

Alexander Zverev teve mais uma batalha no saibro carioca. Na noite desta quarta-feira, o número 2 do mundo precisou de 2h28 para superar o casaque Alexander Schevchenko, 103º do ranking, e garantir vaga nas quartas de final do Rio Open. Apesar da dificuldade, o alemão triunfou em sets diretos, com parciais de 7/6 (7/1) e 7/6 (8/6).

A partida foi marcada pelo equilíbrio e pelas dificuldades impostas pelo adversário e pelo próprio piso. O saibro da quadra Guga Kuerten gerou reclamações dos dois jogadores, especialmente em momentos decisivos, quando a bola desviou de trajetória. A insatisfação de Zverev ficou evidente em algumas reações, o que gerou vaias de parte da torcida presente no Jockey Club carioca.

No primeiro set, o alemão chegou a abrir vantagem, mas viu Schevchenko reagir e levar a decisão para o tie-break. Neste momento, Zverev demonstrou maior solidez, fechando a parcial em 7/6 (7/1).

O segundo set seguiu o mesmo roteiro. Schevchenko chegou a sacar para fechar a parcial em 5/3, mas Zverev devolveu a quebra e levou a disputa novamente para o game de desempate. Com mais experiência, o número 2 do mundo manteve a calma e garantiu a vitória ao vencer o tie-break por 8/6, somando quatro pontos seguidos.

Classificado para as quartas de final, Zverev agora se prepara para enfrentar o argentino Francisco Comesana, 86º do ranking, nesta sexta-feira. Ciente dos desafios à frente, o alemão destacou a importância de manter o nível de jogo. “Se você está nas quartas, merece. Não há mais jogadores ruins agora. Tenho respeito por Comesana e precisarei dar 100%”, afirmou o cabeça de chave número 1 do torneio.