Zverev perde para Comesaña e cai nas quartas de final do Rio Open

O tenista alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo e grande favorito ao título, caiu nas quartas de final do Rio Open nesta sexta-feira (21), com a derrota diante do argentino Francisco Comesaña (N.86)

Pela primeira vez disputando quartas de um torneio ATP 500, Comesaña fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4, em duas horas e 31 minutos.

Por uma vaga na final, o argentino de 24 anos vai enfrentar o vencedor do duelo entre seu compatriota Francisco Cerúndolo (N.26) e o francês Alexandre Muller (N.60).

Grande nome do torneio, Zverev também caiu nas quartas do ATP 250 de Buenos Aires, na semana passada, e teve atuações discretas no Rio, contra o chinês Yunchaokete Bu (N.69), na primeira rodada, e contra o cazaque Alexander Shevchenko (N.103), nas oitavas.

“Eu me senti melhor do que em Buenos Aires, mas foi lamentável para mim terminar o torneio desta forma, porque eu estava dominando no terceiro set e eu mesmo perdi o jogo”, declarou o alemão em entrevista coletiva após a eliminação.

Ainda sem títulos em 2025, o número 2 do mundo sofreu para quebrar o saque de Comesaña e voltou a fazer um jogo irregular, melhorando apenas no início do terceiro set.

Zverev encaixou alguns slices que nocautearam o argentino e levantaram o público, e ainda manteve a concentração depois que o jogo foi interrompido brevemente no primeiro set, quando vencia por 5-4, por conta de um drone que invadiu a quadra.

Mas Comesaña não se rendeu, apesar do desgaste de ter disputado os três jogos mais longos do torneio, cada um com mais de três horas.

A combatividade do argentino foi recompensada no segundo set, quando conseguiu uma quebra de serviço no sexto game (4-2) e fez o número 2 do mundo perder sua primeira parcial no Rio.

No set decisivo, Zverev deixou escapar uma vantagem de três games (abriu 4-1 e sofreu a virada) e não conseguiu se recuperar diante de um adversário que selou a maior vitória da carreira.

“A verdade é que eu adoro muito este esporte deste que sou um garoto. Sempre que estou na quadra tento aproveitar e fazer com que as pessoas gostem deste espetáculo”, disse o visivelmente emocionado Comesaña após a partida.

— Resultados desta sexta-feira do Rio Open:

– Quartas de final:

Francisco Comesaña (ARG) x Alexander Zverev (ALE) 4-6, 6-3, 6-4

Sebastián Báez (ARG) x Chun-hsin Tseng (TAI) 6-4, 6-1

Camilo Ugo Carabelli (ARG) x Jaime Faria (POR) 7-6 (7/5), 6-4

