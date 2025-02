Zverev faz elogios ao Rio Open e diz que pode voltar ao torneio no futuro

Apesar do visível desânimo após a dura eliminação nas quartas de final, Alexander Zverev fez elogios ao Rio Open e à capital fluminense e afirmou que poderá voltar ao torneio brasileiro no futuro. O tenista alemão, maior candidato ao título, foi surpreendido pelo argentino Francisco Comesaña, apenas o 86º do mundo, na noite desta sexta-feira.

“Meu nível de jogo aqui foi melhor do que em Buenos Aires. Mas não estou muito feliz porque estava numa posição de vencer o jogo no terceiro set, mas perdi a partida para mim mesmo. De forma geral, não foi o nível que eu queria apresentar na quadra”, lamentou o número dois do mundo, que chegou a ter uma quebra de saque de vantagem no terceiro set.

Zverev fez três partidas no Rio Open, longe de convencer. Abaixo do seu nível técnico, ele passou dificuldades nas duas primeiras partidas e levou a inesperada virada em seu terceiro jogo, pelas quartas de final. Na semana passada, na Argentina, ele também caiu nas quartas, mas venceu apenas um jogo porque estreara direto nas oitavas de final.

“Mesmo assim, gostei de passar essa semana aqui no Rio. Espero que eu possa estar de volta e possa jogar melhor. Este é um dos torneios de nível ATP 500 mais bonitos em que já estive, com certeza. É incrível. O lugar do torneio é incrível. Eu realmente curti jogar aqui. É uma pena que eu não tenha jogado melhor. Isso acontece nos esportes”, declarou.

A eliminação de Zverev foi marcada por situação incomum. Quando se preparava para sacar para fechar o set inicial, ele reclamou do barulho causado por um drone. O aparelho voava acima da quadra, mas fazia alto zunido. O jogo, então, ficou paralisado por cerca de quatro minutos. Neste intervalo, o alemão disparou uma rebatida com a intenção de acertar a bolinha no drone, sem sucesso.

Questionado sobre o episódio, Zverev minimizou e disse se tratar “apenas de um momento divertido”. Segundo o alemão, “havia três drones voando sobre a quadra” durante o primeiro set.