Zverev e Rublev vencem e garantem vaga na terceira rodada no US Open

O dia foi repleto de favoritos em quadra na segunda rodada do US Open e com desempenhos e sentimentos distintos. Enquanto o alemão Alexander Zverev (cabeça 4) ganhou em sets diretos, o russo Andrey Rublev (6º), algoz do brasileiro Thiago Wild, teve de lutar muito para evitar a queda, avançando em grande virada após cinco sets.

Zverev teve pela frente o francês Alexandre Muller, que batalhou bastante, mas acabou fracassando nos momentos decisivos e eliminado com 6/4, 7/6 (7/5) e 6/1 para o alemão. O búlgaro Grigor Dimitrov (9º) também se garantiu com 3 a 0, parciais de 6/1, 6/1 e 7/6 (7/4) sobre o australiano Rinky Hijikata.

Rublev não imaginava tanto trabalho em jogo da segunda rodada do US Open. O francês Arthur Rinderknech começou com tudo sua “partida da vida” em um Major e foi logo abrindo 2 a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, deixando o favorito às cordas.

Mas, o russo se redimiu e começou a mudar a história do jogo com imponentes 6 a 1 no terceiro set. Sacou para fechar em 6 a 2 e igualar a partida e teve de salvar dois break points antes de confirmar o serviço e levar a definição ao quinto set. Após 4h06, confirmou a remontada com novo 6 a 2.

Já o americano Frances Tiafoe (20º) passou após abandono de Alexander Shevchenko, do Casaquistão, no terceiro set, quando vencia por 6/4, 6/1 e 1/0. O argentino Sebastián Baez viveu situação invertida de Tiafoe. Após sentir uma lesão, desistiu quando perdia de 6/1 e 2/0 para o holandês Tallon Griekspoor.

Ben Shelton, outro americano, mostrou sua força de 13º do ranking para bater o espanhol Roberto Bautista Agut (67º) em sets diretos: 6/3, 6/4 e 6/4.

Um resultado surpreendente foi a derrota do francês Ugo Umbert, 17º do mundo, diante do argentino Francisco Comesana (108º) por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/4, 6/4 e 6/4.

NÃO DEU

Nas duplas mistas, Rafael Nadal e Luisa Stefani pararam na estreia sem impor resistência à dupla formada pela checa Katerina Siniakova e o australiano John Peers, vencedores com 6/2 e 6/1.