Zverev é eliminado por Fils nas oitavas do Masters 1000 de Miami

O tenista alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, foi eliminado nas oitavas de final do Masters 1000 de Miami nesta quarta-feira (26), com uma derrota para o jovem francês Arthur Fils (N.18).

Fils, de 20 anos, selou a vitória em duas horas por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-4, em jogo que foi adiado pela chuva na terça-feira.

Zverev, que em Indian Wells caiu na estreia, sofreu outra decepção em Miami, onde entrou como primeiro cabeça de chave devido à ausência do italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo.

Fils vai enfrentar nas quartas de final outro jovem tenista, o tcheco Jakub Mensik (N.54), de 19 anos, com ambos buscando suas primeiras semifinais de nível Masters 1000.

Por enquanto, Fils é o primeiro francês a avançar às quartas de final de Miami desde que Gilles Simon e Gaël Monfils conseguiram o mesmo feito em 2016.

Ele também é o terceiro jogador de seu país a se classificar para as quartas de Indian Wells (Califórnia) e Miami (Flórida) na mesma temporada, depois do próprio Monfils (2016) e Yannick Noah (1986, 1987 e 1989).

Fils se juntou a estes nomes ilustres do tênis francês com uma reviravolta vibrante contra Zverev, que desperdiçou uma vantagem de 3-1 no set decisivo.

“No terceiro set, pensei que estava quase perdido”, reconheceu o francês. “Ele estava vencendo por 3 a 1 e sacando muito bem. Só pensei em continuar lutando e jogando o máximo possível”.

“Eu só estava pensando em jogar meu tênis, porque se eu deixar ele jogar o dele, ele será um dos melhores jogadores do mundo”, reconheceu Fils, que enfrenta alguns problemas nas costas.

A saída de Zverev, vice-campeão deste torneio em 2018, se junta à de outros que eram candidatos ao título como o espanhol Carlos Alcaraz e o russo Daniil Medvevev.

Do Top-10 da ATP, restam apenas dois sobreviventes: o americano Taylor Fritz (4º) e o sérvio Novak Djokovic (5º), que luta pelo seu sexto troféu em Miami, com o qual alcançaria 100 títulos ATP em sua espetacular carreira.

gbv/ma/cb/aam