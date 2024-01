Zverev é destaque do Aberto do México em Acapulco, reconstruída após furacão Otis

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/01/2024 - 16:28 Para compartilhar:

Os tenistas Alexander Zverev, Holger Rune, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas foram confirmados para disputar o Aberto do México-2024, de 26 de fevereiro a 2 de março, no balneário de Acapulco, que se reergueu após ser devastado pelo furacão Otis.

“Os jogadores demonstraram uma solidariedade incrível, todos aqueles que haviam se inscrito antes do Otis nos acompanharão neste torneio”, disse Álvaro Falla, diretor do Aberto do México, em entrevista coletiva nesta terça-feira (30).

Desta forma, o torneio de Acapulco confirmou quatro jogadores do ‘top 10’ do ranking mundial: o alemão Zverev (6º), que foi semifinalista do Aberto da Austrália, assim como o dinamarquês Rune (7º), o americano Fritz (9º) e o grego Tsitsipas (10º).

O quadro principal terá a participação de outros sete que atualmente estão entre os 20 melhores do mundo: o australiano Alex de Minaur (11º), o norueguês Casper Ruud (12º), o búlgaro Grigor Dimitrov (13º), os americanos Frances Tiafoe (14º), Tommy Paul (15º) e Ben Shelton (16º), além do britânico Cameron Norrie (19º).

Dos tenistas citados, três já foram campeões do Aberto do México: Dimitrov em 2014, Zverev em 2021 e De Miñaur em 2023.

“Ter uma seleção de jogadores até o 48º lugar é algo muito difícil para um torneio da categoria 500”, disse José Antonio Fernández, membro do comitê organizador do Aberto do México.

– Reconstrução –

Sobre a reconstrução das instalações onde acontece o torneio – arena e demais quadras -, Álvaro Falla considerou que “estamos nos 70 ou 80 por cento, mas vamos chegar aos 100”.

Fernández calculou a presença de “pelo menos 45 mil pessoas” durante a semana que dura o torneio. Isso representa 50% em relação aos mais de 90 mil espectadores em 2023, um recorde na história do evento.

O furacão Otis, que atingiu Acapulco em outubro como categoria 5, o mais alto da escala Saffir-Simpson, deixou um rastro de destruição na cidade de 780 mil habitantes, que vive principalmente do turismo.

Cerca de 250 mil casas foram danificadas depois que o Otis passou por Acapulco, segundo dados oficiais.

O Aberto do México é um torneio da categoria ATP 500 que é disputado em quadras de superfície dura, sendo a principal delas uma arena com capacidade para mais de 10.200 pessoas. O torneio distribui uma premiação de US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 8,9 milhões pela cotação atual).

