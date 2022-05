Zverev doma Alcaraz para voltar às semifinais de Roland Garros

Por Sudipto Ganguly

PARIS (Reuters) – O alemão Alexander Zverev, terceiro cabeça de chave do torneio, capitalizou uma performance cheia de erros de Carlos Alcaraz para domar o espanhol e vencê-lo por 6-4, 6-4, 4-6 e 7-6(7) nesta terça-feira, garantindo assim sua presença em uma segunda semifinal consecutiva do Aberto da França.





Esta foi a primeira vez que Zverev, de 25 anos, derrotou um adversário do top-10 em um Grand Slam em 12 tentativas e sua vitória veio contra um jogador que entrou na competição tendo vencido 14 partidas consecutivas.

Zverev, que perdeu para Stefanos Tsitsipas na semifinal de 2021 em Paris, tinha um histórico de duas vitórias e uma derrota contra Alcaraz, mas o espanhol havia vencido o duelo mais recente entre ambos –o único disputado no saibro–, a final do ATP Masters em Madri neste mês.

Alcaraz cometeu 56 erros não forçados, e Zverev salvou um set point do rival no tiebreak do quarto set, antes de converter seu segundo match point com uma soberba devolução de saque de backhand para marcar um encontro ou contra o número um do mundo, Novak Djokovic, ou o 13 vezes campeão do Aberto da França, Rafael Nadal, na disputa por uma vaga na decisão do torneio.