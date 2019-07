Zverev desperdiça match points e é eliminado em Hamburgo

Um dos principais favoritos ao título do Torneio de Hamburgo, o tenista alemão Alexander Zverev desperdiçou dois match points neste sábado e se despediu da sua torcida, na semifinal contra o georgiano Nikoloz Basilashvili, atual campeão da competição de nível ATP 500, disputada sobre o saibro.

Atual número cinco do mundo e segundo cabeça de chave em Hamburgo, Zverev perdeu suas oportunidades no final do terceiro set, quando chegou a sacar para fechar o jogo, com placar de 5/3. Hesitante, viu o rival ser mais eficiente e definir a partida por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 7/6 (7/5).

A queda do favorito aconteceu dois dias depois da demissão do técnico Ivan Lendl, durante a competição alemã. Em baixa, Zverev vem de resultados aquém do esperado na curta temporada de grama, em que caiu na estreia em Stuttgart, também na Alemanha, avançou às quartas de final em Halle e foi eliminado logo na primeira rodada em Wimbledon.

Com a vitória deste sábado, Basilashvili manteve a busca pelo bicampeonato. O número 16 do mundo vai enfrentar na final deste domingo o russo Andrey Rublev, que avançou ao superar o espanhol Pablo Carreño Busta por 4/6, 7/5 e 6/1. Assim como Basilashvili, o russo precisou buscar a virada para vencer. Ele chegou a estar perdendo o segundo set por 4/2 antes de emplacar uma forte sequência, vencendo 11 de 13 games.

Atual 78º do ranking, o tenista da Rússia, de 21 anos, busca o seu segundo título de nível ATP na carreira, sendo o primeiro na temporada. Basilashvili, de 27, persegue a terceira conquista, que seria a primeira de 2019.

OUTROS RESULTADOS – No saibro de Gstaad, na Suíça, a final deste domingo será entre o alemão Cedrik-Marcel Stebe e o espanhol Albert Ramos-Viñolas, que despachou o compatriota Pablo Andújar, sétimo cabeça de chave, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4. Stebe, por sua vez, eliminou o português João Sousa, quinto pré-classificado, por 3/6, 6/1 e 6/2.

Ocupando a distante posição de 455º do mundo, Stebe vai disputar sua primeira final de nível ATP na carreira, aos 28 anos. No 85º posto, Ramos-Viñolas tenta a segunda conquista, após cinco vice-campeonatos nos últimos anos. O Torneio de Gstaad é de nível ATP 250.

Em Atlanta, nos Estados Unidos, a decisão vai reunir dois jovens tenistas: o australiano Alex De Minaur, de 20 anos, e o norte-americano Taylor Fritz, de 21. O primeiro despachou o gigante americano Reilly Opelka, de 2,11 metros de altura, por 7/6 (7/4), 6/7 (5/7) e 6/3, enquanto Fritz superou o britânico Cameron Norrie por 6/1, 3/6 e 6/3 na outra semifinal.