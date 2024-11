Zverev derrota Rublev na 1ª rodada do ATP Finals de Turim

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/11/2024 - 19:26 Para compartilhar:

TURIM, 11 NOV (ANSA) – O tenista alemão Alexander Zverev, atual número 2 do mundo, estreou com vitória no ATP Finals de Turim, na Itália, ao superar o russo Andrey Rublev.

A partida entre os europeus não foi espetacular, sendo dominada pelos saques, que fizeram a diferença com a velocidade que ganham no rápido piso da Inalpi Arena.

O astro do tênis alemão dominou o embate, que durou pouco mais de uma hora, e conseguiu um importante triunfo em cima do oponente por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Zverev, que teve uma temporada de 2024 bastante conturbada, pegará na rodada seguinte o espanhol Carlos Alcaraz, que foi derrotado pelo norueguês Casper Ruud, próximo oponente de Rublev. (ANSA).