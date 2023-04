Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 30/04/2023 - 10:56 Compartilhe

O alemão Alexander Zverev, número 16 do mundo, deu uma surra neste domingo e se garantiu nas oitavas de final do Masters 1000 de Madri, na Espanha.







Zverev derrotou o francês Hugo Grenier, 128º colocado, por 2 sets a 0 com fáceis 6/1 6/0 em apenas 55 minutos. Ele disparou 26 bolas vencedoras contra apenas quatro do adversário que foi totalmente dominado e pouco fez no encontro.

Sascha foi campeão em Madri em 2018 e 2021 e é o atual vice-campeão e pode rever seu algoz do ano passado, o espanhol Carlos Alcaraz, vice-líder da ATP, que enfrenta o búlgaro Grigor Dimitrov ainda neste domingo.

