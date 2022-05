Zverev bate Tsitsipas na madruga e busca o TRI em Madri Alemão é o atual campeão e encara Alcaraz na final





O tenista alemão Alexander Zverev, número três do mundo, atingiu, na noite deste sábado no Brasil, madrugada de domingo na Espanha, a final do Masters 1000 de Madri e vai brigar por seu terceiro título na Caja Mágica.

Campeão do ano passado e de 2018, o alemão passou pelo grego Stefanos Tsitsipas, quinto colocado, marcando 2 sets a 1 com parciais de 6/4 3/6 6/2 após 1h53min de duração.

Esta foi a quinta vitória de Zverev em doze partidas contra Tsitsipas, a primeira em quatro jogos sobre o piso de saibro.

Zverev vai em busca do primeiro caneco do ano e o 20º na carreira. Ele tentará seu sexto Masters 1000 neste domingo às 13h30 contra o espanhol Carlos Alcaraz, nono colocado e de 19 anos, que derrotou o número 1, Novak Djokovic, após batalha de 3h35min.

Zverev, que treinou saque na madrugada anterior em Madri, precisou ir além de 1 da madrugada de domingo por conta do atraso da programação com jogos longos no masculino e a final feminina.

No terceiro set ele se valeu da desconcentração de Tsitsipas que tomou uma advertência e passou a cometer erros. Tsitsipas não foi bem na devolução ao longo do encontro.

Sascha lidera por 2 a 0 os encontros diante de Alcaraz, mas ambos foram ano passado. O espanhol vem de títulos no Rio Open, Miami e Barcelona nesta temporada.

