Zverev bate Davidovich e está nas semifinais de Roland Garros

O alemão Alexander Zverev se classificou para as semifinais de Roland Garros ao vencer o espanhol Alejandro Davidovich (46º), nesta terça-feira, por 6 a 4, 6 a 1 e 6 a 1.

O número 6 do ranking mundial brigará por uma vaga na final de domingo contra o vencedor da partida que entre o russo Daniil Medvedev (2º) e o grego Stefanos Tsitsipas (5º).

“Obviamente é bom estar nas semifinais, mas não estou satisfeito”, disse o alemão ao fim do duelo.

“Joguei muito bem, espero poder continuar a jogar bem e ainda melhor nas semifinais”, acrescentou.

Depois de disputar sua primeira final de Grand Slam no último Aberto dos Estados Unidos (com derrota para o austríaco Dominic Thiem), o alemão de 24 anos está perto de repetir o feito em Roland Garros.

Davidovich, que participou de uma partida das quartas de final em um Grand Slam pela primeira vez, não foi páreo para Zverev, exceto no primeiro set, que terminou em 6-4 a favor do alemão em 49 minutos, mais longo que as outras duas etapas (duplo 6-1 em 26 e 21 minutos, respectivamente).

mcd/dr/lca

