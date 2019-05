Zverev bate boliviano em Genebra e faz 1ª semi no saibro na temporada

Tentando ganhar ritmo no saibro, às vésperas de Roland Garros, o tenista alemão Alexander Zverev venceu mais uma em Genebra nesta quinta-feira e garantiu seu lugar na semifinal do torneio suíço, de nível ATP 250. Para tanto, o principal favorito ao título derrotou o boliviano Hugo Dellien por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/3, em 2h21min de duelo.

Até então, nesta giro de saibro europeia, o atual número cinco do mundo não havia passado das quartas de final, seja no Masters 1000 de Madri ou no Torneio de Munique. Nas demais competições, caiu nas oitavas de final do Masters de Montecarlo e no Torneio de Marrakech. Em Roma e Barcelona, foi ainda pior, quando caiu na estreia.

A irregularidade, contudo, parece que ainda não foi superada. Contra o 92º do ranking, nesta quinta, Zverev chegou a perder set. E precisou contar com o poder do seu saque para fazer a diferença em quadra. Foram 17 aces, contra apenas quatro do rival. Mesmo assim, sofreu três quebras de saque. Impôs quatro ao boliviano, garantindo a vantagem para fechar o jogo.

Na semifinal, o tenista da Alemanha vai enfrentar o argentino Federico Delbonis, cujo estilo é mais adaptado ao saibro. Para avançar, o argentino derrotou o espanhol Albert Ramos-Viñolas por 7/6 (7/5) e 7/5.

A outra semifinal na competição suíça terá o chileno Nicolás Jarry e o moldávio Radu Albot. O primeiro, que já foi finalista do Brasil Open, em São Paulo, superou o japonês Taro Daniel por 6/1 e 7/5. Albot, por sua vez, eliminou o bósnio Damir Dzumhur por 6/3 e 7/5.

FRANÇA – O Torneio de Lyon também conheceu os seus semifinalistas nesta quinta. Dois cabeças de chave vão disputar uma das vagas na decisão: o georgiano Nikoloz Basilashvili, pré-classificado número 1, e o canadense Felix Auger-Aliassime, quarto favorito.

O principal candidato ao título venceu nesta quinta o francês Jo-Wilfried Tsonga por duplo 6/4, enquanto o jovem tenista de 18 anos bateu o norte-americano Steve Johnson por 6/4, 2/6 e 6/4. A outra semifinal terá o norte-americano Taylor Fritz, algoz do espanhol Roberto Bautista Agut (2º cabeça de chave), e o francês Benoit Paire, que despachou o canadense Denis Shapovalov.