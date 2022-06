Zverev abandona por lesão e Nadal vai à final de Roland Garros

O espanhol Rafael Nadal jogará sua 14ª final de Roland Garros após passar nesta sexta-feira pelas semifinais, com o abandono do alemão Alexander Zverev no fim do segundo set devido a uma torção no tornozelo direito.

Com 7-6 (10/8) no primeiro set para Nadal e a bola para o espanhol para forçar o ‘tie break’ no segundo, Zverev correu para salvar um ponto e, ao deslizar no saibro, acabou torcendo o pé.





Sentindo muita dor, o alemão deixou a quadra em uma cadeira de rodas. Minutos depois, retornou de muletas para comunicar ao juiz de cadeira que não poderia continuar.

mcd/dam