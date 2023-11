Zurich renova acordo para vender seguros através da Fast Shop

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/11/2023 - 18:04 Para compartilhar:

A seguradora Zurich e a varejista Fast Shop renovaram por mais seis anos um contrato de venda de seguros, que está em vigor desde 2016. Os valores financeiros não foram informados, mas de acordo com as empresas, foram vendidos mais de 1,2 milhão de seguros desde o início da vigência, e a demanda tem crescido.

O acordo inclui seguros de garantia estendida e de proteção de bens da Zurich. Segundo a varejista, houve aumento de 20% na venda de seguros para danos acidentes, e/ou roubo e furto para smartphones e outros eletrônicos no primeiro quadrimestre do ano em relação ao mesmo período de 2022, além de crescimento nas vendas de garantia estendida para televisões e produtos de áudio.

As vendas são pelos canais físico e digital da Fast. O diretor de Parcerias da Zurich, Luís Reis, afirma que no físico as vendas ainda são maiores porque é mais fácil explicar os seguros ao cliente. “O objetivo inicial da pessoa ao ir à Fast é comprar uma geladeira ou celular, não comprar um seguro. Quando você tem uma venda assistida, consegue chamar mais atenção”, diz ele.

O executivo não trata de detalhes do contrato, mas a Zurich é hoje a única seguradora a distribuir produtos nos canais da Fast. Ao todo, a empresa tem 100 acordos de venda através de terceiros, e cerca de 70% deles são varejistas. A seguradora estima ter 33% desse mercado.

A venda de produtos através do varejo é cobiçada pelas seguradoras porque esse tipo de canal consegue vender os chamados seguros massificados, de preço baixo e cobertura padronizada, com escala. É uma forma de chegar a clientes que, de modo geral, não procurariam os produtos de uma seguradora.

Expansão

Reis afirma que uma das vias de expansão da Zurich no segmento foi a chegada a lojistas de menor porte. A seguradora teve de desenvolver uma configuração específica para esse tipo de acordo, dado que os sistemas e canais não têm o mesmo tipo de desenvolvimento que nas grandes redes.

Segundo o executivo, uma grande varejista que vende seguros em geral coleta os prêmios e depois os repassa à seguradora. O sistema de venda é da varejista, bem como o fluxo. Entre os pequenos, via de regra, não há sistemas tão sofisticados, então a Zurich entra com as próprias plataformas. “É quase uma venda direta ao consumidor: você usa o lojista como intermediário, mas não usa os sistemas e a cobrança deles”, diz.

Outra avenida de crescimento da Zurich são os novos seguros massificados. A empresa tem observado um aumento na procura por seguro para transações feitas via Pix, que é relativamente novo, e também lançou apólices que protegem celulares usados.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias