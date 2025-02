Zulbedía aponta falta de equilíbrio no setor defensivo do São Paulo após novo empate

Faltou equilíbrio para o setor defensivo do time do São Paulo no empate por 3 a 3 com o Velo Clube, nesta quinta-feira, em Brasília. A análise foi do técnico Luis Zubeldía em entrevista coletiva, após a partida.

“O que está faltando é o equilíbrio para que não façam gols no nosso time, sem perder a força no ataque. Alguns estão fazendo bem, outros não estão fazendo tão bem, como nós, mas a ideia é melhorar”, disse Zubeldía.

O treinador argentino afirmou que usou o time titular porque precisava da vitória para garantir o primeiro lugar no grupo, apesar da proximidade com o clássico diante do Palmeiras, domingo, no Allianz Parque.

“Estamos em um período de preparação, os jogadores estão adquirindo minutos, mas queremos ganhar o Paulista. Está difícil como sabíamos que ia ser difícil, ninguém falou que ia ser fácil”, disse Zubeldía, que elogiou o desempenho de Lucas, Calleri, Oscar e Luciano. “Quando estão os quatro juntos temos convertido gols.”