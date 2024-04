Zuckerberg ultrapassa o arquirrival Elon Musk na lista de bilionários pela primeira vez desde 2020

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 08/04/2024 - 0:58 Para compartilhar:

Mark Zuckerberg caiu para o terceiro lugar no Índice de Bilionários da Bloomberg na sexta-feira (5), superando seu rival, Elon Musk, pela primeira vez em quatro anos.

Zuckerberg, 39 anos, adicionou US $ 58,9 bilhões ao seu patrimônio líquido este ano. Musk, de 52 anos, por outro lado, ficou em primeiro lugar no índice ainda no mês passado, após o que sua própria riqueza diminuiu em US$ 48,4 bilhões, disse o veículo.

Musk agora vale US$ 180,6 bilhões, enquanto Zuckerberg fatura US$ 186,9 bilhões. Musk despencou para um mísero quarto lugar depois que a Reuters informou que a Tesla rejeitou planos de construir um carro mais barato, o que fez com que as ações caíssem.

No entanto, o bilionário enfurecido refutou as afirmações em sua plataforma X , escrevendo: “A Reuters está mentindo (de novo)” – sem citar imprecisões.

A revelação da Reuters também coincidiu com a notícia de que as entregas de veículos da Tesla caíram durante três meses, marcando o primeiro declínio ano após ano desde o início do Covid-19.

O patrimônio líquido de Musk pode sofrer um impacto adicional depois que seu pacote de pagamento de US$ 56 bilhões da Tesla foi anulado por um juiz de Delaware, observou a Bloomberg. O índice utiliza opções do pacote salarial, que é um dos maiores activos do empresário sul-africano, nos cálculos da sua riqueza.

Zuckerberg não vê um lugar entre os três primeiros no ranking da Bloomberg desde 16 de novembro de 2020, quando valia US$ 105,6 bilhões, em comparação com os US$ 102,1 bilhões de Musk.

Em Novembro de 2021, a diferença de riqueza entre os titãs Meta e Tesla era tão grande como 215 bilhões de dólares, observou a Bloomberg.

Os dois bilionários há muito tempo se envolvem em longas idas e vindas públicas e até trocaram ameaças de brigar em um ringue no ano passado.