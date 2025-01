Zuckerberg, Musk e Bezos estarão em fileira privilegiada na posse de Trump

Os executivos Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg comparecerão à cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda-feira, de acordo com uma fonte familiarizada com o planejamento do evento.

+ Baile Hispânico: conheça evento de Trump para o qual Bolsonaro diz ter sido convidado

+ Brasileiro entra na lista de terroristas procurados nos EUA

Os presidentes da Tesla, da Amazon e da Meta, respectivamente, serão destaque na posse de Trump e ficarão sentados ao lado de nomes do primeiro escalão do governo do republicano e de outras autoridades eleitas, de acordo com a NBC News, que foi a primeira a informar sobre a presença deles.

Representantes dos executivos não responderam de imediato a pedidos de comentários.

A Amazon, de Bezos, e a Meta, de Zuckerberg, estão entre as empresas que fizeram doações para a posse de Trump, cada uma doando 1 milhão de dólares. Musk, chefe da Tesla, SpaceX e X, gastou mais de 250 milhões de dólares para ajudar a eleger Trump na eleição de novembro.