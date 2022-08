Zuckerberg diz que acorda com ‘soco no estômago’

Estadão Conteúdo 28/08/2022 - 7:00 Compartilhe

Não está fácil para ninguém, até mesmo para Mark Zuckerberg, fundador do Facebook e CEO da Meta, grupo que também dono do Instagram e do WhatsApp. Em entrevista ao podcast de Joe Rogan na última quinta-feira, 25, o executivo americano admitiu a pressão do trabalho de comandar um império das redes sociais.”É quase como se todo dia eu acordasse e tivesse levado um soco no estômago”, declarou.

“Você acorda pela manhã, olha o telefone e recebe tipo um milhão de mensagens. Geralmente não faz bem”, disse Zuckerberg a Rogan. “As pessoas deixam para me contar as coisas boas pessoalmente.” De acordo Zuckerberg, após as “milhões” de mensagens, ele vai praticar algum esporte que consiga distraí-lo, algo que dure até 2 horas diárias, como jiu-jítsu.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.