Zucco lidera intenção de voto para governador do RS e Leite, para senador, diz Paraná Pesquisas

Líder da oposição na Câmara dos Deputados, Zucco (PL-RS) aparece em primeiro lugar na corrida eleitoral pelo governo do Rio Grande do Sul no novo levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas, nesta quarta-feira, 19.

No cenário estimulado da pesquisa, ou seja, quando os nomes dos possíveis pré-candidatos são apresentado aos entrevistados, Zucco tem 27,4% das intenções de voto.

Na sequência, a advogada e ex-deputada estadual gaúcha Juliana Brizola (PDT) aparece com 21,2% dos entrevistados, empatada tecnicamente com o atual presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) do governo Lula, Edegar Pretto (PT), com 21%. Outros três nomes reuniram 15,8% das intenções.

Senado

A pesquisa também aferiu quem são os preferidos dos gaúchos para as duas vagas no Senado Federal. O atual governador, Eduardo Leite (PSDB), lidera as intenções de voto, com 43,1%. Em seguida, 23,2% dos eleitores citaram a ex-deputada federal Manuela d’Ávila (sem partido), e o ex-ministro do Trabalho de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni (PL), com 21,3%. Zucco também é citado por 17,6%.

Cenário espontâneo para governador

Já no cenário espontâneo para governador, em que os entrevistados falam em quem votariam sem receber uma lista de nomes, quem lidera e praticamente está sozinho na corrida é Leite, que tem 12,5% de intenções de voto.

Em segundo mandato, ele não pode concorrer ao governo do Estado novamente. O tucano já se coloca como pré-candidato à Presidência da República nas eleições do próximo ano.

Zucco aparece em seguida com 1,3% das respostas dos eleitores, questionados em quem votariam caso as eleições para o governo estadual fosse hoje. Nesse cenário, 76,7% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder, e 5,1% votaria em branco, nulo ou em ninguém.

Aprovação do governo

A pesquisa também levantou o nível de satisfação dos gaúchos com Leite à frente do governo. A maioria, 63,5%, aprova a administração do governador, enquanto 32,4% disseram desaprovar. Outros 4,2% não opinaram.

São 44,8% avaliando a gestão como ótima (12%) ou boa (32,8%); 30,3% consideram-na regular, e 23,4% avaliam-na como ruim (9,3%) ou péssima (14,1%).

A pesquisa foi realizada com 1.628 eleitores de 65 municípios gaúchos, entre os dias 12 e 16 de março. O grau de confiança de 95% e a margem de erro de 2,5 pontos porcentuais.