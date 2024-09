Zubeldía vê São Paulo ‘dominante’ contra Botafogo apesar da eliminação na Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/09/2024 - 1:13 Para compartilhar:

A eliminação do São Paulo para o Botafogo na Libertadores foi marcada por superioridade botafoguense, nos primeiros tempos das duas partidas. Ainda assim, o técnico são-paulino Luis Zubeldía acredita que seu time chegou a ser dominante na maior parte do tempo, mesmo que o resultado não tenha sido positivo.

“A característica da equipe que enfrentamos é ter 25 minutos com jogadores rápidos. E depois, ao longo prazo, mostramos que dominamos o jogo. O mesmo aconteceu aqui no Campeonato Brasileiro e algo parecido no jogo passado. Às vezes não é o que queremos fazer. Na partida, em geral, a partir do minuto 35, foi tudo nosso. Infelizmente perdemos um pênalti, que nos daria mais tempo para buscar o resultado. Poderíamos ter a virada”, disse na entrevista coletiva.

Zubeldía considera que o empate foi merecido, mas que o São Paulo poderia ter empatado mais cedo e até mesmo buscado a virada. O treinador explicou a mudança ainda aos 35 minutos do primeiro tempo, quando tirou William Gomes e colocou Luciano.

“Quando vimos que Lucas tinha uma marcação pessoal, coloquei Luciano, que poderia tomar a segunda jogada. E Lucas poderia estar mais ativo pela direita. Seria um fator surpresa para o time rival. Em uma decisão de 180 minutos há coisas que mudar, mas creio que a equipe se entregou ao máximo e, nesta partida, foi superior”, afirmou.

Zubeldía finalizou com felicitações às duas equipes e aos 61.329 que fizeram bela recepção no MorumBis. Para o argentino, quem passasse nesta semifinal teria boas chances de título. “Sentia que a equipe que passasse desta decisão poderia ganhar a Libertadores. Felicito o Botafogo, o São Paulo e o torcedor que nos brindou com um espetáculo antes e durante o jogo.”

BRASILEIRÃO SERÁ ‘PONTO A PONTO’ PARA VAGA NA LIBERTADORES 2025

Quinto colocado com 44 pontos, o São Paulo espera conseguir, pelo Campeonato Brasileiro, a vaga direta no torneio continental no ano que vem. Para o atacante Luciano, o lamento pela eliminação acaba hoje.

“Vamos lamentar hoje. Queríamos estar nas três competições. Creio que ninguém de jogadores e comissão vai conseguir dormir. Mas, temos que ter a cabeça no lugar, porque, a partir de amanhã, vamos pensar no Corinthians. Clássico, temos que entrar para ganhar”, disse na entrevista coletiva.

O camisa 10 também contou que estava preparado para entrar a qualquer momento do jogo, como também explicou Zubeldía. “Todo jogador que está no banco tem que estar preparado. Aquecemos como os outros. Até conversei com o treinador, ele falou que eu seria importante na partida de hoje. Se jogo 10, 15 minutos, tenho que dar o máximo para ajudar meus companheiros.”