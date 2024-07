Zubeldía vê São Paulo competitivo, mas lamenta erros em derrota para o Fortaleza

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2024 - 0:59 Para compartilhar:

A derrota para o Fortaleza neste sábado, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro, fez o técnico Luís Zubeldía lamentar a falta de concentração do São Paulo em momentos capitais da partida. Para o treinador, o time mostrou muita dedicação, mas não pode cometer erros infantis.

“Foi um jogo muito parelho. Duas equipes que jogaram muito duro. Levamos o primeiro gol porque demos o contra-ataque para eles quando tínhamos um escanteio a favor. Isso faz a diferença. Mas vi uma partida muito bem disputada”, comentou o treinador.

O lance citado pelo técnico argentino aconteceu ainda no início do duelo. Logo depois de um escanteio a favor, o São Paulo permitiu uma escapada do Fortaleza. O resultado da escapada e velocidade foi um pênalti cometido pelo são-paulino Igor Vinícius em Breno Lopes. Apesar da derrota, o argentino vê o time no caminho certo.

“Nós temos um padrão de jogo. Nos últimos sete, oito jogos você pode perceber que atuamos dentro do nosso estilo. E se você perceber, as equipes que estão no topo da classificação são as que apostam nesta continuidade”, afirmou o comandante.

Na entrevista, Zubeldía explicou porque não iniciou a partida com nomes como Arboleda, Luciano e Ferreirinha (os dois últimos entraram no decorrer do confronto). Apesar de admitir que, o fato de ter um duelo da Copa do Brasil no meio de semana tenha pesado em sua decisão, não passa por seu planejamento priorizar algum torneio.

“Mudamos um pouco o time pelos mais diversos motivos: cartões, desgaste, contusão, sobrecarga. Mas isso não quer dizer que vou abrir mão de um campeonato pelo outro. Quero as Copas (Libertadores e Copa do Brasil) mas estamos interessados no Brasileiro. Quero estar novamente lá em cima (na tabela do Nacional)”, afirmou Zubeldía.